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Сегодня, 15:21

«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду, сообщает Sport.fr со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, французский клуб не рассчитывает на Андера Эрреру, Рафинью Алькантару, Юлиана Дракслера, Левена Курзава, Мауро Икарди, Тило Кереру, Идрисса Гуйе и Эрика Эбимбе.

Отмечается, что если кто-то из этих футболистов откажется уходить из клуба, «ПСЖ» может отправить их в резервную команду, которая выступает в пятом по силе дивизионе. Там играют любительские и полупрофессиональные команды, а также вторые команды профессиональных клубов.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что не рассчитывает на Икарди. Он считает, что нападающему нужно перезапустить карьеру.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Клермон» со счетом 5:0. 13 августа комнада сыграет с «Монпелье».

Источник: https://www.sport.fr/football/psg-draxler-kurzawa-et-les-indesirables-connaissent-leur-prochains-adversaires-en-national-3-928588.shtm
Мауро Икарди
Рафинья Алькантара
Юлиан Дракслер
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
20
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
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38 тур
12.08 22:00
Нант – Лилль
 - : -
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
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Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
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Аяччо

 1 0 1
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