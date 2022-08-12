«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду

«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду, сообщает Sport.fr со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, французский клуб не рассчитывает на Андера Эрреру, Рафинью Алькантару, Юлиана Дракслера, Левена Курзава, Мауро Икарди, Тило Кереру, Идрисса Гуйе и Эрика Эбимбе.

Отмечается, что если кто-то из этих футболистов откажется уходить из клуба, «ПСЖ» может отправить их в резервную команду, которая выступает в пятом по силе дивизионе. Там играют любительские и полупрофессиональные команды, а также вторые команды профессиональных клубов.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что не рассчитывает на Икарди. Он считает, что нападающему нужно перезапустить карьеру.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Клермон» со счетом 5:0. 13 августа комнада сыграет с «Монпелье».