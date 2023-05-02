«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию

Руководство «ПСЖ» может наказать нападающего своей команды Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию, сообщает L'Equipe.

Форвард покинул расположение клуба без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша.

По информации издания, отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды. Многие были недовольны благосклонным отношением руководства к аргентинцу.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается с ситуацией, и руководство клуба может вынести решение о возможных наказаниях по отношению к игроку.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.