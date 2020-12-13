«ПСЖ» может купить Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 26-летний голландец намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Отмечается, что лидеры «ПСЖ» — Неймар и Кильян Мбаппе — не против перехода футболиста.

В сезоне-2020/21 Депай провел 13 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Барселоны».