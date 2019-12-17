«ПСЖ» может быть наказан за поведение фанатов на игре с «Сент-Этьеном»

Лига 1 может наказать «ПСЖ» за поведение болельщиков на матче чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:0). Выездной матч посетили около тысячи фанатов парижан, которые устроили файер-шоу на трибунах и бросали петарды в сторону трибун болельщиков «Сент-Этьена», а также провоцировали стычки.

Как сообщает L'Equipe, дисциплинарный комитет лиги 1 рассмотрит инциденты и может наказать «ПСЖ» запретом для фанатов клуба посещать один или несколько выездных матчей.