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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«ПСЖ» примет «Монпелье» во 2-м туре чемпионата Франции 23 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP

«ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции примет «Монпелье» в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Ключевые события матча «ПСЖ» — «Монпелье» будут доступны в разделе «матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Франции в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

«ПСЖ» в первом туре лиги 1 обыграл «Гавр» со счетом 4:1. «Монпелье» на старте чемпионата Франции сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Марсель» продлил контракт с форвардом Луисом Энрике
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
2
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
9
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 - : -
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
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