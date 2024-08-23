«ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции примет «Монпелье» в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события матча «ПСЖ» — «Монпелье» будут доступны в разделе «матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Франции в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

«ПСЖ» в первом туре лиги 1 обыграл «Гавр» со счетом 4:1. «Монпелье» на старте чемпионата Франции сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте