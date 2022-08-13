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13 августа, 23:51

Дубль Неймара помог «ПСЖ» одержать крупную победу над «Монпелье»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 августа. «ПСЖ» — «Монпелье» — 5:2.
Фото ФК «ПСЖ».

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли на своем поле со счетом 5:2.

Дубль в составе «ПСЖ» оформил нападающий Неймар. Также по голу забили Килиан Мбаппе и Ренату Санчеш. Еще один мяч футболисты «Монпелье» забили в свои ворота.

Отметим, что в первом тайме Мбаппе также не реализовал пенальти.

«ПСЖ» одержал вторую крупную победу на старте сезона и набрал 6 очков, имея разницу мячей 10:2.

Франция. Лига 1. 2-й тур
13 авг, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:2
Монпелье
Голы
Сако, 39 (1:0), Неймар, 43 (2:0), Неймар, 51 (3:0), Хазри, 58 (3:1), Мбаппе, 69 (4:1), Ренату Санчеш, 87 (5:1), Тчато, 90+2 (5:2)
Нереализованный пенальти
Мбаппе 23
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Мукьеле, 86) Кимпембе Серхио Рамос Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти (Ренату Санчеш, 86) Витинья (Паредес, 70) Мбаппе (Сарабия, 86) Неймар (Экитике, 90) Месси
Монпелье
Омлин Сент-Люс Мауасса (Суке, 70) Тчато Козза Сако Саванье (Файад, 87) Ферри Шотар (Леруа, 86) Вахи (Сако, 78) Хазри (Жермен, 78)
Предупреждения
Кимпембе 60’, Витинья 66’  -  Вахи 63’
Судьи
Делажо (Франция)

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Основные источники исследования

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2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

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11%

1.63
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Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

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1.56
Неймар Сантос
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
2
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
3
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
4
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
5
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
6
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
7
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
8
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
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 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
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