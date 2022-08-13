Дубль Неймара помог «ПСЖ» одержать крупную победу над «Монпелье»
«ПСЖ» одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли на своем поле со счетом 5:2.
Дубль в составе «ПСЖ» оформил нападающий Неймар. Также по голу забили Килиан Мбаппе и Ренату Санчеш. Еще один мяч футболисты «Монпелье» забили в свои ворота.
Отметим, что в первом тайме Мбаппе также не реализовал пенальти.
«ПСЖ» одержал вторую крупную победу на старте сезона и набрал 6 очков, имея разницу мячей 10:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
2
|Монако
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
5
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
16
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
19
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 1
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|1 : 1
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|5 : 2
|14.08
|14:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|- : -
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|- : -
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|- : -
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Луис Хавьер Суарес
Марсель
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
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