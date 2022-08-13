Дубль Неймара помог «ПСЖ» одержать крупную победу над «Монпелье»

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли на своем поле со счетом 5:2.

Дубль в составе «ПСЖ» оформил нападающий Неймар. Также по голу забили Килиан Мбаппе и Ренату Санчеш. Еще один мяч футболисты «Монпелье» забили в свои ворота.

Отметим, что в первом тайме Мбаппе также не реализовал пенальти.

«ПСЖ» одержал вторую крупную победу на старте сезона и набрал 6 очков, имея разницу мячей 10:2.