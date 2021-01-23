«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в 100-м матче Неймара

«ПСЖ» крупно переиграл «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции (4:0). В самом начале встречи гости остались в меньшинстве после удаления вратаря. Кильян Мбаппе оформил дубль, а также по голу забили Неймар и Мауро Икарди.

Эта игра стала для Неймара 100-й в футболке парижского клуба, в который он перешел в 2017 году из «Барселоны».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая «Лилль» на 3 очка, но у него есть игра в запасе. «Монпелье» идет на 11-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

«ПСЖ» — «Монпелье» — 4:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34 (1:0). Неймар, 60 (2:0). Икарди, 61 (3:0). Мбаппе, 63 (4:0).

"ПСЖ": Навас (Рико, 46), Кюрзава (Баккер, 76), Флоренци, Маркиньюс (Керер, 52), Диалло, Верратти, Паредес (Данилу Перейра, 76), Ди Мария, Неймар, Икарди (Сарабия, 82), Мбаппе.

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре (Козза, 68), Мендеш, Суке, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Ристич (Берто, 20), Саванье, Молле (Шотар, 35), Самбия, Лаборд (Вахи, 68).

Предупреждения: Мендеш, 45+1. Неймар, 76. Верратти, 82.

Удаление: Омлин, 19.

Судья: Делажо.

22 января. Париж. Стадион «Парк де Пренс».