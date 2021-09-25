«ПСЖ» без Месси победил «Монпелье»
«ПСЖ» одержал победу в матче 8-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Парижане выиграли со счетом 2:0.
Нападающий Лионель Месси пропускал эту встречу из-за травмы и не попал в заявку на матч.
«ПСЖ» продолжает идти без потерь в чемпионате. Парижане выиграли восемь матчей подряд.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0 (1:0)
Голы: Гей, 14 (1:0). Дракслер, 88 (2:0).
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Хакими, Эррера (Рафинья, 90+1), Гей (Вейналдум, 80), Паредес, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе (Икарди, 88).
«Монпелье»: Омлин, Самбия, Тулер (Козза, 26), Ферри (Леруа, 78), Ристич, Саванье, Молле (Вахи, 79), Шотар (Джоаккини, 88), Эстев, Жермен, Мавидиди (Макуана, 79).
Предупреждение: Макуана, 90+3.
Судья: Готье (Франция).
25 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
«Лион» — «Лорьян» — 1:1 (0:1)
Голы: Лорьенте, 20 (0:1). Токо-Экамби, 50 (1:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Да Силва, 72), Денайер (Диоманде, 20), Дюбуа, Эмерсон, Ауар (Энрике, 20), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Шакири (Слимани, 46. Шерки, 77), Токо-Экамби.
«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Петро, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 78), Ле Фе (Диарра, 78), Лорьенте (Уаттара, 85), Моффи.
Предупреждения: Абержель, 28. Лемуан, 61. Дюбуа, 67.
Удаление: Эмерсон, 14.
Судья: Дешепи (Франция).
25 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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