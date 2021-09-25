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«ПСЖ» без Месси победил «Монпелье»

25 сентября 2021, 23:50
25 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0. Фото ФК «ПСЖ».
25 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0. Фото ФК «ПСЖ».
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«ПСЖ» одержал победу в матче 8-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Парижане выиграли со счетом 2:0.

Нападающий Лионель Месси пропускал эту встречу из-за травмы и не попал в заявку на матч.

«ПСЖ» продолжает идти без потерь в чемпионате. Парижане выиграли восемь матчей подряд.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0 (1:0)

Голы: Гей, 14 (1:0). Дракслер, 88 (2:0).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Хакими, Эррера (Рафинья, 90+1), Гей (Вейналдум, 80), Паредес, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе (Икарди, 88).

«Монпелье»: Омлин, Самбия, Тулер (Козза, 26), Ферри (Леруа, 78), Ристич, Саванье, Молле (Вахи, 79), Шотар (Джоаккини, 88), Эстев, Жермен, Мавидиди (Макуана, 79).

Предупреждение: Макуана, 90+3.

Судья: Готье (Франция).

25 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Лион» — «Лорьян» — 1:1 (0:1)

Голы: Лорьенте, 20 (0:1). Токо-Экамби, 50 (1:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Да Силва, 72), Денайер (Диоманде, 20), Дюбуа, Эмерсон, Ауар (Энрике, 20), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Шакири (Слимани, 46. Шерки, 77), Токо-Экамби.

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Петро, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 78), Ле Фе (Диарра, 78), Лорьенте (Уаттара, 85), Моффи.

Предупреждения: Абержель, 28. Лемуан, 61. Дюбуа, 67.

Удаление: Эмерсон, 14.

Судья: Дешепи (Франция).

25 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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