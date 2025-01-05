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Сегодня, 08:00

«ПСЖ» — «Монако»: время начала и где смотреть трансляцию матча Суперкубка Франции

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Монако» можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
Монако

В декабре команды встречались в лиге 1, тогда победу одержал «ПСЖ» (4:2).

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Год назад парижане одержали победу в Суперкубке, обыграв «Тулузу» (2:0). «Монако» занял второе место в чемпионате Франции-2023/24.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Марсель» близок к подписанию Луиса Фелипе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
15
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
16
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

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Лилль

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Мэйсон Гринвуд

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 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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ПСЖ

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И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 13 1 3
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