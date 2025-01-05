«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Монако» можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В декабре команды встречались в лиге 1, тогда победу одержал «ПСЖ» (4:2).

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Год назад парижане одержали победу в Суперкубке, обыграв «Тулузу» (2:0). «Монако» занял второе место в чемпионате Франции-2023/24.