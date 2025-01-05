«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции — 1:0.

Игра прошла в Дохе (Катар) на арене «974 Стэдиум». Единственный гол в добавленное время забил нападающий парижан Усман Дембеле.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч целиком. Другой россиянин, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, остался в запасе, но все равно официально стал обладателем трофея. Для 25-летнего голкипера этот титул — первый в карьере.

Для парижского клуба этот трофей стал 14-м в истории, что является национальным рекордом.