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«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции

Владислав Маслов
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.
Фото AFP

«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции — 1:0.

Игра прошла в Дохе (Катар) на арене «974 Стэдиум». Единственный гол в добавленное время забил нападающий парижан Усман Дембеле.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч целиком. Другой россиянин, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, остался в запасе, но все равно официально стал обладателем трофея. Для 25-летнего голкипера этот титул — первый в карьере.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
1:0
Монако

Для парижского клуба этот трофей стал 14-м в истории, что является национальным рекордом.

Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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Ницца – Ренн
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4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
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4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
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Лион – Монпелье
 1 : 0
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Анже – Брест
 2 : 0
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
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