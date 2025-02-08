«ПСЖ» разгромил «Монако», Хвича забил победный гол

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 4:1. Игра прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

В первом тайме команды обменялись голами: на 6-й минуте у парижан забил Витинья, а на 17-й Денис Закария сравнял счет. После перерыва новичок парижской команды Хвича Кварацхелия забил дебютный мяч за «ПСЖ», а также дубль оформил Усман Дембеле.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 37 очков.