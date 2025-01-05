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«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Франции

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру лучших клубов Франции в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Монако» можно в нашем матч-центре.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
Монако

В Суперкубке Франции принимают участие обладатель Кубка и чемпион страны, однако в сезоне-2023/24 «ПСЖ» выиграл оба титула, поэтому его соперником стал вице-чемпион «Монако».

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, «ПСЖ» — вратарь Матвей Сафонов.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Тренер «ПСЖ» Энрике: «В Катаре чувствуем себя как дома и хотим выиграть здесь Суперкубок Франции»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
15
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
16
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 13 1 3
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