«ПСЖ» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 7 февраля

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в 21-м туре чемпионата Франции в пятницу, 7 февраля. Начало матча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) — в 23.05 по московскому времени.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Оkko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур.

07 февраля 2025, 23:05. Парк де Пренс (Париж)

После 19 туров «ПСЖ» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Монако» — 37 очков и третья строчка.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел в чемпионате Франции пять матчей и пропустил четыре гола. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграл в лиге 16 матчей и забил три гола.