22:38 | Футбол — Франция

"ПСЖ" - "Монако": хозяева играют с надписью "Notre-Dame" вместо фамилий на футболках

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Футболисты "ПСЖ" в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" играют в футболках, посвященных парижскому собору Нотр-Дам-де-Пари. На минувшей неделе в здании произошел серьерзный пожар, в результате которого обрушился шпиль. На передней части футболок игроков "ПСЖ" изображен храм, а на спинах - надпись "Notre-Dame" вместо фамилий.

Напомним, в воскресенье "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

ПСЖ - Монако

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