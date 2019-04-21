"ПСЖ" - "Монако": хозяева играют с надписью "Notre-Dame" вместо фамилий на футболках

Футболисты "ПСЖ" в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" играют в футболках, посвященных парижскому собору Нотр-Дам-де-Пари. На минувшей неделе в здании произошел серьерзный пожар, в результате которого обрушился шпиль. На передней части футболок игроков "ПСЖ" изображен храм, а на спинах - надпись "Notre-Dame" вместо фамилий.

PSG players have Notre Dame on their shirts this evening to pay tribute after the fire-related tragedy ♥️💙🇫🇷#PSGMON pic.twitter.com/iXW61QMOpY – Goal (@goal) 21 апреля 2019 г.

Напомним, в воскресенье "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

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