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Головин забил Сафонову в матче «Монако» с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин и Симон Адингра.
Фото AFP

«Монако» удвоил преимущество в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин спустя минуту после выхода на поле забил в ворота Матвея Сафонова и сделал счет 2:0.

Для 29-летнего россиянина это 3-й гол в сезоне-2025/26. В 28 матчах во всех турнирах он забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур.
06 марта, 22:45. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
1:3
Монако

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Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов в стартовом составе, Головин — в запасе

«ПСЖ» отыграл один мяч в матче с «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
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18.09 21:45 Монако – Ланс 2 : 1
19.09 18:15 Париж – Страсбур - : -
19.09 21:45 Анже – Труа - : -
19.09 21:45 Ле Ман – Лорьян - : -
19.09 21:45 Лион – Ренн - : -
19.09 21:45 Тулуза – Гавр - : -
20.09 16:00 Осер – Брест - : -
20.09 18:15 Ницца – Лилль - : -
20.09 21:45 Марсель – ПСЖ - : -
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
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