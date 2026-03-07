Головин забил Сафонову в матче «Монако» с «ПСЖ»

«Монако» удвоил преимущество в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин спустя минуту после выхода на поле забил в ворота Матвея Сафонова и сделал счет 2:0.

Для 29-летнего россиянина это 3-й гол в сезоне-2025/26. В 28 матчах во всех турнирах он забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур.

06 марта, 22:45. Парк де Пренс (Париж)

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