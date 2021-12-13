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Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отыграл весь матч

00:39
12 декабря. «ПСЖ» — «Монако» — 2:0. Фото AFP
12 декабря. «ПСЖ» — «Монако» — 2:0. Фото AFP
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«ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл «Монако» со счетом 2:0.

Дубль во встрече оформил Килиан Мбаппе, открыв счет в матче реализованным пенальти. Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:0
Монако
Голы
Мбаппе, 12 (1:0), Мбаппе, 45 (2:0)
ПСЖ
Доннарумма Хакими Маркиньюс Бернат (Керер, 50 ) Диалло Верратти Вейналдум Гей (Паредес, 81 ) Мбаппе (Икарди, 87 ) Ди Мария (Эррера, 80 ) Месси
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Кайю Энрике (Якобс, 46) Сидибе Тшуамени Головин Фофана (Жан Лукас, 55) Диоп (Матазо, 65) Мартинш (Исидор, 85) Бен-Йеддер (Боаду, 55)
Предупреждения
Мбаппе 19, Гей 74, Верратти 89  -  Сидибе 11, Фофана 17, Марипан 63, Мартинш 73
Судьи
Бастьен

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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