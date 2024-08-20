«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов Мбаппе
«ПСЖ» могу исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов экс-игроку команды Килиану Мбаппе, сообщает Le Monde.
По данным источника, футболист обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с парижанами.
Если клуб будет признан виновным, LFP может наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.
Форвард выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Вместе с клубом он шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги. Этим летом он перешел в «Реал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
6
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
7
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
8
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
11
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
12
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
13
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
14
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
18
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1