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Сегодня, 13:08

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов Мбаппе

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» могу исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов экс-игроку команды Килиану Мбаппе, сообщает Le Monde.

По данным источника, футболист обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с парижанами.

Если клуб будет признан виновным, LFP может наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

Форвард выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Вместе с клубом он шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги. Этим летом он перешел в «Реал».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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