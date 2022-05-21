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21 мая, 23:54

«ПСЖ» разгромил «Метц», Мбаппе после продления контракта оформил хет-трик

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» и оформил хет-трик
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото PSG_inside, Twitter

«ПСЖ» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции на своем поле разгромил «Метц» со счетом 5:0.

Хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Неймар и Анхель Ди Мария.

Напомним, что перед матчем стало известно, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Парижане стали чемпином Франции в этом сезоне еще за несколько туров до финиша.

В других матчах тура «Ницца» обыграла «Реймс» (3:2), «Нант» и «Сент-Этьен» сыграли вничью (1:1), а «Анже» взял верх над «Монпелье» (2:0).

Подробно с таблицей чемпионата Франции сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:0
Метц
Голы
Мбаппе, 25 (1:0), Мбаппе, 28 (2:0), Неймар, 31 (3:0), Мбаппе, 50 (4:0), Ди Мария, 67 (5:0)
ПСЖ
Навас (Летелье, 83) Кимпембе Серхио Рамос Маркиньюс Ди Мария (Эррера, 74) Верратти (Гей, 79) Данилу Перрейра Хакими (Керер, 84) Мбаппе Неймар (Вейналдум, 79) Месси
Метц
Кайар Канде Кана-Бийик (Ниакате, 55) Куяте Бронн Микельбренсис (Мбенг, 55) Сарр Траоре Пажо Ламкель Зе (Мафута, 71) Булая (Жозеф, 71)
Предупреждения
Неймар 72’  -  Траоре 23’
Удаления
Траоре 57’ (вторая ж.к)
Судьи
Готье (Франция)

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Килиан Мбаппе
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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