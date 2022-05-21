«ПСЖ» разгромил «Метц», Мбаппе после продления контракта оформил хет-трик

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» и оформил хет-трик

«ПСЖ» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции на своем поле разгромил «Метц» со счетом 5:0.

Хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Неймар и Анхель Ди Мария.

Напомним, что перед матчем стало известно, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Парижане стали чемпином Франции в этом сезоне еще за несколько туров до финиша.

В других матчах тура «Ницца» обыграла «Реймс» (3:2), «Нант» и «Сент-Этьен» сыграли вничью (1:1), а «Анже» взял верх над «Монпелье» (2:0).

Подробно с таблицей чемпионата Франции сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».