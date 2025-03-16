«ПСЖ» примет «Марсель» в матче 26-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Марсель» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за час до игры и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.

16 марта 2025, 22:45. Парк де Пренс (Париж)

Встреча команд в первом круге чемпионата Франции завершилась победой парижан со счетом 3:0. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги c 65 очками. «Марсель» находится на втором месте, отставая от лидера на 16 баллов.