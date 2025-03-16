«ПСЖ» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча лиги 1
«ПСЖ» и «Марсель» встретятся в матче чемпионата Франции
«ПСЖ» примет «Марсель» в матче 26-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Марсель» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за час до игры и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
Встреча команд в первом круге чемпионата Франции завершилась победой парижан со счетом 3:0. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги c 65 очками. «Марсель» находится на втором месте, отставая от лидера на 16 баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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