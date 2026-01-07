«ПСЖ» — «Марсель»: время начала матча Суперкубка Франции, где смотреть
«ПСЖ» и «Марсель» сыграют в Суперкубке Франции 7 января
«ПСЖ» и «Марсель» сыграют в матче за Суперкубка Франции в четверг, 8 января. Начало матча на международном стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте (Кувейт) — в 21.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Марсель» можно в нашем матч-центре.
Матч Суперкубка Франции в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Контент сервиса доступен при наличии подписки.
«ПСЖ» — чемпион и обладатель Кубка Франции, «Марсель» — вице-чемпион лиги 1.
Парижане являются действующим обладателем Суперкубка. В январе 2025 года красно-синие с минимальным перевесом обыграли «Монако» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|20
|3
|4
|61-23
|63
|
2
|Ланс
|29
|20
|2
|7
|57-29
|62
|
3
|Лилль
|29
|16
|5
|8
|49-34
|53
|
4
|Марсель
|30
|16
|4
|10
|58-40
|52
|
5
|Лион
|29
|15
|6
|8
|43-29
|51
|
6
|Ренн
|29
|14
|8
|7
|49-41
|50
|
7
|Монако
|29
|15
|4
|10
|50-43
|49
|
8
|Страсбур
|28
|12
|7
|9
|46-34
|43
|
9
|Лорьян
|30
|10
|11
|9
|40-44
|41
|
10
|Тулуза
|30
|10
|7
|13
|41-42
|37
|
11
|Брест
|28
|10
|6
|12
|37-43
|36
|
12
|Париж
|29
|8
|11
|10
|37-45
|35
|
13
|Анже
|29
|9
|6
|14
|25-39
|33
|
14
|Гавр
|29
|6
|11
|12
|24-37
|29
|
15
|Ницца
|29
|7
|7
|15
|34-56
|28
|
16
|Осер
|29
|5
|9
|15
|23-37
|24
|
17
|Нант
|28
|4
|6
|18
|24-46
|18
|
18
|Метц
|29
|4
|5
|20
|27-63
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.04
|21:45
|Ланс – Тулуза
|3 : 2
|18.04
|18:00
|Лорьян – Марсель
|2 : 0
|18.04
|20:00
|Анже – Гавр
|- : -
|18.04
|22:05
|Лилль – Ницца
|- : -
|19.04
|16:00
|Монако – Осер
|- : -
|19.04
|18:15
|Метц – Париж
|- : -
|19.04
|18:15
|Нант – Брест
|- : -
|19.04
|18:15
|Страсбур – Ренн
|- : -
|19.04
|21:45
|ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|8
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|8
|
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|18
|2
|4
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|21
|2
|3
|
|
Донован Леон
Осер
|26
|2
|0
