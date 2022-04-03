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«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Мбаппе, Неймара и Месси

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«ПСЖ» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 4:1.
Фото AFP
«ПСЖ» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 4:1.
Фото Reuters
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«ПСЖ» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 5:1. Встреча прошла в Париже на «Парк-де-Пренс».

Дцбли оформили Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч на счету Лионели Месси. Для последнего это третий гол в нынешнем чемпионате.

У Мбаппе также две голевые передачи.

В составе гостей единственный мяч забил Терем Моффи.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 12 очков. «Лорьян» — на 16-м месте.

Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:1
Лорьян
Голы
Неймар, 12 (1:0), Мбаппе, 28 (2:0), Моффи, 56 (2:1), Мбаппе, 67 (3:1), Месси, 73 (4:1), Неймар, 90 (5:1)
ПСЖ
Доннарумма Нуну Мендеш Маркиньюс (Серхио Рамос, 72) Кимпембе Хакими Гей Паредес (Вейналдум, 43) Данилу Перрейра (Керер, 80) Неймар Мбаппе Месси
Лорьян
Дрейер Ле Гофф Петро Ляпорт Мендес Монкондюи (Игор Силва, 89) Абержель Ле Фе (Лемуан, 89) Уаттара (Лорьенте, 77) Коне (Сумано, 68) Моффи (Буагар, 77)
Предупреждения
Гей 53’, Кимпембе 57’  -  Коне 38’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Франции: «Монако» выиграл у «Метца», «ПСЖ» — «Лорьян» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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