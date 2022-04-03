«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Мбаппе, Неймара и Месси
«ПСЖ» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 5:1. Встреча прошла в Париже на «Парк-де-Пренс».
Дцбли оформили Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч на счету Лионели Месси. Для последнего это третий гол в нынешнем чемпионате.
У Мбаппе также две голевые передачи.
В составе гостей единственный мяч забил Терем Моффи.
«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 12 очков. «Лорьян» — на 16-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
8
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
9
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|30
|6
|10
|14
|25-48
|28
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|30
|6
|9
|15
|31-55
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|- : -
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|- : -
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|- : -
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|- : -
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7
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