«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Мбаппе, Неймара и Месси

«ПСЖ» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции разгромил «Лорьян» со счетом 5:1. Встреча прошла в Париже на «Парк-де-Пренс».

Дцбли оформили Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч на счету Лионели Месси. Для последнего это третий гол в нынешнем чемпионате.

У Мбаппе также две голевые передачи.

В составе гостей единственный мяч забил Терем Моффи.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 12 очков. «Лорьян» — на 16-м месте.