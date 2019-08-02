"ПСЖ" лишил Неймара премии в размере 5 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар лишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL. По данным издания, в контракте форварда прописан пункт о 3 миллионах евро за попадание в список лучших игроков года по версии ФИФА и о 2 миллионах евро за примерное поведение.

В число лучших Неймар не попал, а также отметился опозданием на тренировку. Таким образом, игрок лишился возможности заработать премиальные 5 миллионов евро в сумме.

Напомним, что форвард заявлял о желании вернуться в "Барселону", которая считается главным претендентом на бразильца. Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.