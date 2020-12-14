«ПСЖ» проиграл «Лиону» и опустился на третье место

«ПСЖ» уступил «Лиону» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч забил Тино Кадевере. «Лион» набрал 29 очков и вышел на второе место в чемпионате. Столько же у лидирующего «Лилля», который впереди по дополнительным показателям. «ПСЖ» с 28 очками на третьей позиции.

В концовке из-за травмы у хозяев был заменен Неймар. Красную карточку за этот эпизод получил Тиагу Мендес.

В следующем туре парижане примут «Лорьян». «Лиону» предстоит домашний матч с «Брестом».

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«ПСЖ» — «Лион» — 0:1 (0:1)

Гол: Кадевере, 35.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Кимпембе, Диалло (Керер, 29), Баккер, Данилу Перейра, Верратти (Эррера, 64), Паредес (Гей, 65), Ди Мария (Мбаппе, 65), Неймар, Кин (Рафинья, 73).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 65), Тиагу Мендес, Ауар (Гимарайнс, 78), Лукас Пакета (Какере, 88), Депай (Дембеле, 78), Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Диоманде, 77).

Предупреждения: Дюбуа, 38. Керер, 46. Паредес, 56. Неймар, 71. Кимпембе, 90+5.

Удаление: Тиагу Мендес, 90+9.

Судья: Бастьен.

13 декабря. Париж. Стадион «Парк де Пренс».