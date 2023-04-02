«ПСЖ» проиграл «Лиону» в гостях и потерпел второе поражение подряд

«ПСЖ» проиграл «Лиону» на выезде в матче 29-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 56-й минуте забил нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 39-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

«ПСЖ» потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1 с 66 очками после 29 туров. «Лион» поднялся на девятую строчку с 44 очками.