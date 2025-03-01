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«ПСЖ» — «Лилль»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«ПСЖ» и «Лилль» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«ПСЖ» и «Лилль» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Франции в субботу, 1 марта. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.05 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Лилль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
01 марта 2025, 23:05. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
4:1
Лилль

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 59 очков. «Лилль» отстает от парижан на 18 очков. Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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