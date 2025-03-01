«ПСЖ» — «Лилль»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«ПСЖ» и «Лилль» встретятся в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Лилль» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Франции в субботу, 1 марта. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.05 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Лилль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта 2025, 23:05. Парк де Пренс (Париж)

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 59 очков. «Лилль» отстает от парижан на 18 очков. Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1.