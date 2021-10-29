Гол Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Лилль», Месси был заменен в перерыве
«ПСЖ» победил «Лилль» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 31-й минуте счет открыл нападающий «Лилля» Жонатан Давид. На 74-й минуте гол забил защитник «ПСЖ» Маркиньюс. На 88-й минуте Анхель Ди Мария забил победный гол парижан.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в старте, но был заменен на Мауро Икарди в перерыве матча.
«ПСЖ» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Лилля» 15 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«ПСЖ» — «Лилль» — 2:1 (0:1)
Голы: Давид, 31 (0:1). Маркиньюс, 74 (1:1). Ди Мария, 88 (2:1).
«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат (Дагба, 65), Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Нуну Мендеш, 65), Вейналдум (Дракслер, 85), Гей, Данилу Перрейра, Месси (Икарди, 46), Ди Мария (Эррера, 90+3), Неймар.
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Бурак Йылмаз (Онана, 75), Бамба (Юсуф Языджи, 90), Иконе (Веа, 79), Давид.
Предупреждения: Мандава, 5. Бурак Йылмаз, 36. Ренату Санчеш, 57. Зеки Челик, 63. Неймар, 85.
Судья: Делерю (Франция).
29 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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