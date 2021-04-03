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«Лилль» обыграл «ПСЖ» и вышел на первое место в чемпионате Франции

19:57
&quot;Лилль&quot; обыграл &quot;ПСЖ&quot;. Фото ФК "Лилль".
&amp;quot;Лилль&amp;quot; обыграл &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;. Фото ФК &quot;Лилль&quot;.
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«Лилль» выиграл у «ПСЖ» (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 20-й минуте забил Жонатан Давид. В концовке игры обе команды получили удаление. У хозяев за неспортивное поведение удалили Неймара, у гостей — Тиагу Джало. «Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в чемпионате. У «ПСЖ» 63 очка и вторая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«ПСЖ» — «Лилль» — 0:1 (0:1)

Гол: Давид, 20.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Дагба, 64), Керер (Баккер, 64), Гей (Рафинья, 71), Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе, Кин (Дракслер, 64).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш (Бурак Йылмаз, 74), Иконе (Брадарич, 90+2), Сумаре, Давид (Веа, 35), Бамба.

Предупреждения: Жозе Фонти, 4. Паредес, 17. Гей, 19. Тиагу Джало, 36. Неймар, 48. Диалло, 57. Мбаппе, 85. Андре, 87.

Удаления: Неймар, 90. Тиагу Джало, 90+1.

Судья: Бастьен.

3 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

ПСЖ — Лилль

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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