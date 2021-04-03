«Лилль» обыграл «ПСЖ» и вышел на первое место в чемпионате Франции
«Лилль» выиграл у «ПСЖ» (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 20-й минуте забил Жонатан Давид. В концовке игры обе команды получили удаление. У хозяев за неспортивное поведение удалили Неймара, у гостей — Тиагу Джало. «Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в чемпионате. У «ПСЖ» 63 очка и вторая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«ПСЖ» — «Лилль» — 0:1 (0:1)
Гол: Давид, 20.
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Дагба, 64), Керер (Баккер, 64), Гей (Рафинья, 71), Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе, Кин (Дракслер, 64).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш (Бурак Йылмаз, 74), Иконе (Брадарич, 90+2), Сумаре, Давид (Веа, 35), Бамба.
Предупреждения: Жозе Фонти, 4. Паредес, 17. Гей, 19. Тиагу Джало, 36. Неймар, 48. Диалло, 57. Мбаппе, 85. Андре, 87.
Удаления: Неймар, 90. Тиагу Джало, 90+1.
Судья: Бастьен.
3 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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