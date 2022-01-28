«ПСЖ» летом предложит контракт Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является главной трансферной целью «ПСЖ» на лето, сообщает L'Equipe.

Парижане рассчитывают подписать футболиста бесплатно, на правах свободного агента. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже несколько раз связывался с агентом игрока Мино Райолой.

Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона. Высока вероятность, что француз покинет манкунианцев летом бесплатно.

28-летний Погба в текущем сезоне сыграл за «МЮ» 9 матчей в АПЛ и отдал семь голевых передач.