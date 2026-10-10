«ПСЖ» — «Ле-Ман»: во сколько начало матча Лиги 1
«ПСЖ» и «Ле-Ман» сыграют в 6-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Ле-Ман» можно в футбольном матч-центре «СЭ». В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
После пяти туров «ПСЖ» набрал 8 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В предыдущем матче чемпионата парижане на выезде победили «Марсель» (2:1). «Ле-Ман» имеет 6 очков и располагается на 9-й строчке. В прошлом туре команда дома обыграла «Лорьян» (2:1).
Лига 1: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|6
|4
|1
|1
|9-4
|13
|
3
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
4
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
5
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
6
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|11-8
|11
|
7
|Брест
|6
|2
|2
|2
|12-9
|8
|
8
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
10
|Ланс
|6
|2
|1
|3
|11-10
|7
|
11
|Страсбур
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
14
|Ле Ман
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|6
|1
|1
|4
|4-13
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|- : -
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|- : -
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|- : -
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|- : -
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|5
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
Новости