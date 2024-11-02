«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в 10-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Ланс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 9-ти туров лиги 1 парижане занимают первое место в турнирной таблице, в их активе — 23 очка. Команда из Ланса с 14-ю очками располагается на шестой строчке чемпионата.

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