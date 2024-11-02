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Сегодня, 17:45

«ПСЖ» — «Ланс»: смотреть онлайн-трансляцию матча лиги 1

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в чемпионате Франции 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в 10-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Ланс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 9-ти туров лиги 1 парижане занимают первое место в турнирной таблице, в их активе — 23 очка. Команда из Ланса с 14-ю очками располагается на шестой строчке чемпионата.

Франция. Лига 1. 10-й тур
02 нояб, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ланс

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лансом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
6
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 6 1 2
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