«ПСЖ» победил «Ланс», Сафонов впервые не пропустил в матче лиги 1

«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» в матче 10-го тура лиги 1 — 1:0.

Гол на 4-й минуте забил Усман Дембеле. Гости с 60-й минуты играли вдесятером после удаления узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч и сделал 2 сейва.

«ПСЖ» продлил серию без поражений в лиге 1 до 10 матчей — 8 побед и 2 ничьих. Команда Луиса Энрике с 26 очками лидирует в таблице чемпионата. «Ланс» с 14 очками — на 7-й строчке.