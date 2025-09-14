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14 сентября 2025, 20:14

Дубль Барколя принес «ПСЖ» победу над «Лансом»

Сергей Ярошенко
Брэдли Барколя.
Фото Reuters

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Ланс» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан голами на 15-й и 51-й минутах отметился нападающий Брэдли Барколя. Ему дважды ассистировал Витинья.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 6 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
14 сентября 2025, 18:15. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
2:0
Ланс

В параллельном матче «Париж» на выезде победил «Брест» со счетом 2:1. Голы «Парижа» на счету Виллема Геббелся (14-я) и Венсана Маркетти (34-я). У «Бреста» единственный гол забил Ромен Дель Кастильо с пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
14 сентября 2025, 18:15. Франсис Ле Бле (Брест)
Брест
1:2
Париж

Матч между «Метцом» и «Анже» завершился со счетом 1:1, а «Страсбур» дома обыграл «Гавр» — 1:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
14 сентября 2025, 18:15. Сен-Симфорьен (Метц)
Метц
1:1
Анже
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
14 сентября 2025, 18:15. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
1:0
Гавр
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ФК Анже
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Ланс
ФК Метц
ФК Париж
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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