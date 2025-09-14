Дубль Барколя принес «ПСЖ» победу над «Лансом»

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Ланс» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан голами на 15-й и 51-й минутах отметился нападающий Брэдли Барколя. Ему дважды ассистировал Витинья.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 6 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

14 сентября 2025, 18:15. Парк де Пренс (Париж)

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Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

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Матч между «Метцом» и «Анже» завершился со счетом 1:1, а «Страсбур» дома обыграл «Гавр» — 1:0.

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