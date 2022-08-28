«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Руиса за 24 миллиона евро

«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, парижский клуб заплатит за 26-летнего испанца 24 миллиона евро с учетом бонусов.

Отмечается, что клубы закроют сделку 29 или 30 августа.

При этом зарплата полузащитника в «ПСЖ» составит пять миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Руис забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.