«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Руиса за 24 миллиона евро
«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, парижский клуб заплатит за 26-летнего испанца 24 миллиона евро с учетом бонусов.
Отмечается, что клубы закроют сделку 29 или 30 августа.
При этом зарплата полузащитника в «ПСЖ» составит пять миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне Руис забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|1
|0
|9-4
|10
|
2
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
3
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|
4
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|
6
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
7
|Клермон Фут
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|2
|0
|1
|5-7
|6
|
8
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|1
|2
|0
|6-3
|5
|
9
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
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|4
|
10
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
11
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|1
|1
|2
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|4
|
12
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
14
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
15
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
16
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
18
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
19
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|
20
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
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38 тур
|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|1 : 3
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|1 : 0
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|2 : 1
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|- : -
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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