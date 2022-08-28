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Сегодня, 07:30

«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Руиса за 24 миллиона евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» купит полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, парижский клуб заплатит за 26-летнего испанца 24 миллиона евро с учетом бонусов.

Отмечается, что клубы закроют сделку 29 или 30 августа.

При этом зарплата полузащитника в «ПСЖ» составит пять миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Руис забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1563626357468413953

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 Ланс 4 3 1 0 9-4 10
2
 ПСЖ 3 3 0 0 17-3 9
3
 Лилль 4 2 1 1 9-10 7
4
 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
5
 Осер 4 2 1 1 6-7 7
6
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
7
 Клермон Фут 3 2 0 1 5-7 6
8
 Тулуза 3 1 2 0 6-3 5
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 Лорьян 2 1 1 0 3-2 4
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 Ренн 4 1 1 2 4-5 4
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 Страсбур 4 0 2 2 3-5 2
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