«ПСЖ» контактировал со спортивным директором «Тоттенхэма»

В поисках нового спортивного директора «ПСЖ» обратил внимание на Фабио Паратичи, который сейчас занимает данный пост в «Тоттенхэме», сообщает TMW.

«ПСЖ» уже контактировал с итальянцем. Французский клуб хочет понять, реален вариант с его переходом.

Паратичи присоединился к «Тоттенхэму» в июне 2021 года. До этого он работал в «Ювентусе».

Пост спортивного директора «ПСЖ» с 2019 года занимает Леонардо. Однако в руководстве клуба недовольны бразильцем и ищут ему замену.