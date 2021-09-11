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«ПСЖ» без Месси разгромил «Клермон»

19:54
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«ПСЖ» обыграл «Клермон» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

Дубль в составе победителей сделал Андер Эррера. Также отличились Кильян Мбаппе и Идрисса Гей. Парижане играли бел Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Серхио Рамоса, Марко Верратти и ряда других игроков.

«ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» восемь очков и третье место.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«ПСЖ» — «Клермон Фут» — 4:0 (2:0)

Голы: Эррера, 20 (1:0). Эррера, 31 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Гей, 65 (4:0).

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе (Битумасала, 80), Диалло, Хакими (Керер, 72), Эррера, Гей (Дина Эбимбе, 72), Данилу Перрейра, Рафинья, Дракслер (Нуну Мендеш, 86), Мбаппе (Икарди, 79).

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье (Биллонг, 72), Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 62), Доссу (Телль, 73), Гастьен (Иглесиас, 87), Абдул Самед, Аллевина (Рашани, 62), Амель.

Предупреждение: Зедадка, 10.

Судья: Лесаж.

11 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

ПСЖ — Клермон Фут

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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25%

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ТБ 2.5

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Спартак 3
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П1

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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