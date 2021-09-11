«ПСЖ» без Месси разгромил «Клермон»
«ПСЖ» обыграл «Клермон» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Франции.
Дубль в составе победителей сделал Андер Эррера. Также отличились Кильян Мбаппе и Идрисса Гей. Парижане играли бел Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Серхио Рамоса, Марко Верратти и ряда других игроков.
«ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» восемь очков и третье место.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«ПСЖ» — «Клермон Фут» — 4:0 (2:0)
Голы: Эррера, 20 (1:0). Эррера, 31 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Гей, 65 (4:0).
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе (Битумасала, 80), Диалло, Хакими (Керер, 72), Эррера, Гей (Дина Эбимбе, 72), Данилу Перрейра, Рафинья, Дракслер (Нуну Мендеш, 86), Мбаппе (Икарди, 79).
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье (Биллонг, 72), Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 62), Доссу (Телль, 73), Гастьен (Иглесиас, 87), Абдул Самед, Аллевина (Рашани, 62), Амель.
Предупреждение: Зедадка, 10.
Судья: Лесаж.
11 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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