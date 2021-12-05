«ПСЖ» интересуется защитником «Вулверхэмптона» Аит Нури
«ПСЖ» интересуется защитником «Вулверхэмптона» Раяном Аит Нури, сообщает The Sun.
По информации источника, парижане готовы подписать 20-летнего француза в зимнее трансферное окно. Сообщается, что сделка может обойтись «ПСЖ» в 30 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Аит Нури провел 10 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16942594/psg-wolves-rayan-ait-nouri-transfer/
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