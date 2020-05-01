«ПСЖ» интересуется полузащитником «Лестера» Ндиди

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди, сообщает ESPN.

По информации источника, парижане хотят приобрести нового центрального полузащитника и видят в 23-летнем нигерийце удачную кандидатуру. Сообщается, что, помимо Ндиди, «ПСЖ» рассматривает Томаса Партея из «Атлетико» и Темуе Бакайоко из «Челси», который выступал за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20.

Ндиди провел за «Лестер» 29 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нигерийца в 36 миллионов евро.