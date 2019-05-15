"ПСЖ" интересуется Гризманном

"ПСЖ" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну, который покинет мадридский клуб по окончании сезона, информирует Le Parisien. По данным издания, парижане уже сообщили о своем интересе к футболисту.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний француз в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны".

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна //

Антуан Гризманн: "Чувствую, что мне нужен новый вызов"