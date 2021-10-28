«ПСЖ» интересуется форвардом «Лидса» Рафиньей
08:14
«ПСЖ» интересуется нападающим «Лидса» Рафиньей, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, парижане находятся в поисках потенциального усиления атакующей линии на случай ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе. Сообщается, что французский клуб следил за 24-летним бразильцем еще в период, когда тот выступал за «Ренн».
В сезоне-2021/22 Рафинья забил 3 гола в 8 матчах за «Лидс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/leeds-united/exclusive-neymar-doubles-woes-psg-join-liverpool-raphinha-transfer
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