«ПСЖ» интересуется 19-летним защитником «Челси»
11:59
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Челси» Тарику Лэмпти. 19-летний игрок отказывается подписывать новый контракт с лондонским клубом, сообщает L'Equipe.
«ПСЖ» планирует воспользоваться этой ситуацией, чтобы оформить сделку с Лэмпти, за которым уже давно наблюдают представители парижан.
Лэмпти является игроком сборной Англии до 20 лет.
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...