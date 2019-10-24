«ПСЖ» интересуется 19-летним защитником «Челси»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Челси» Тарику Лэмпти. 19-летний игрок отказывается подписывать новый контракт с лондонским клубом, сообщает L'Equipe.

«ПСЖ» планирует воспользоваться этой ситуацией, чтобы оформить сделку с Лэмпти, за которым уже давно наблюдают представители парижан.

Лэмпти является игроком сборной Англии до 20 лет.

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