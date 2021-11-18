«ПСЖ» и «Ньюкасл» интересуются форвардом «Лилля» Давидом

«ПСЖ» интересуется нападающим «Лилля» Жонатаном Давидом, сообщает le10sport.

По информации источника, парижане следят за 21-летним канадцем и могут подписать игрока летом 2022 года. Сообщается, что на футболиста также претендует «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Давид провел 18 матчей за «Лилль», на его счету 9 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.