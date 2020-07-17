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«ПСЖ» и Неймар обсуждают продление контракта

22:59
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«ПСЖ» обсуждает новый контракт с форвардом команды Неймаром, сообщает RMC Sport.

Переговоры между «ПСЖ» и представителями Неймара продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что переговоры идут в позитивном ключе, однако прогресс нельзя назвать огромным.

Нынешний контракт бразильца с чемпионами Франции рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 18 мячей и сделал 10 результативных передач.

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