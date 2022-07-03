«ПСЖ» и «Интер» вновь обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе

«ПСЖ» сохраняет предметный интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру. На следующей неделе клубы проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Интер» отклонил предложение парижан в размере 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Юлиана Дракслера.

Парижане уверены, что в ближайшее время достигнут соглашения о переходе 27-летнего футболиста с руководством итальянского клуба.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.