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Сегодня, 23:27

«ПСЖ» и «Интер» вновь обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» сохраняет предметный интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру. На следующей неделе клубы проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Интер» отклонил предложение парижан в размере 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Юлиана Дракслера.

Парижане уверены, что в ближайшее время достигнут соглашения о переходе 27-летнего футболиста с руководством итальянского клуба.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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