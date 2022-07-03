«ПСЖ» и «Интер» вновь обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе
«ПСЖ» сохраняет предметный интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру. На следующей неделе клубы проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее «Интер» отклонил предложение парижан в размере 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Юлиана Дракслера.
Парижане уверены, что в ближайшее время достигнут соглашения о переходе 27-летнего футболиста с руководством итальянского клуба.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
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12
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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