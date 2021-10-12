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«ПСЖ» планирует выкупить права на защитника Нуну Мендеша

«ПСЖ» хочет выкупить у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша
15:09
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«ПСЖ» думает над тем, чтобы выкупить права на защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство парижан довольно игрой футболиста и готово активировать опцию выкупа у «Спортинга» за 40 миллионов евро. Сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. За аренду клуб заплатил 7 миллионов евро.

Мендеш стал игроком французского клуба 1 сентября 2021 года. В текущем сезоне 19-летний португалец участвовал в 6 матчах за «ПСЖ», не отметившись результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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