«ПСЖ» планирует выкупить права на защитника Нуну Мендеша

«ПСЖ» думает над тем, чтобы выкупить права на защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство парижан довольно игрой футболиста и готово активировать опцию выкупа у «Спортинга» за 40 миллионов евро. Сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. За аренду клуб заплатил 7 миллионов евро.

Мендеш стал игроком французского клуба 1 сентября 2021 года. В текущем сезоне 19-летний португалец участвовал в 6 матчах за «ПСЖ», не отметившись результативными действиями.