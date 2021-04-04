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«ПСЖ» хочет видеть в своей команде Винисиуса Жуниора

12:29
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может перейти в чемпионат Франции, информирует Marca.

По данным издания, в 20-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Клуб давно следит за игроком и хочет видеть Винисиуса в своей команде. Однако в «Реале» довольны выступлениями футболиста и не планируют продавать нападающего в ближайшее трансферное окно.

«Реал» в 29 турах ла лиги набрал 63 балла и занимает 2-е место в турнирной таблице. Футболист в текущем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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