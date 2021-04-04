«ПСЖ» хочет видеть в своей команде Винисиуса Жуниора
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может перейти в чемпионат Франции, информирует Marca.
По данным издания, в 20-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Клуб давно следит за игроком и хочет видеть Винисиуса в своей команде. Однако в «Реале» довольны выступлениями футболиста и не планируют продавать нападающего в ближайшее трансферное окно.
«Реал» в 29 турах ла лиги набрал 63 балла и занимает 2-е место в турнирной таблице. Футболист в текущем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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