«ПСЖ» хочет продлить контракт с Верратти

«ПСЖ» намерен продлить контракт с полузащитником Марко Верратти. Клуб рассчитывает договориться с игроком в ближайшее время, сообщает L'Equipe.

Текущий договор 29-леттнего полузащитника истекает в 2024 году.

Верратти выступает за клуб из Парижа с 2012 года. В составе команды он восемь раз выигрывал чемпионата Франции, по шесть раз становился победителем Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также восемь раз брал Суперкубок страны.

В составе сборной Италии Верратти стал победителем Евро-2020.