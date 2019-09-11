«ПСЖ» хочет продлить контракт с Маркиньюсом

«ПСЖ» намерен предложить новый контракт защитнику Маркиньюсу. Нынешнее соглашение 25-летнего бразильца с французским клубом рассчитано до 2022 года, сообщает L'Equipe.

Этим летом «Ювентус» хотел приобрести Маркиньюса. Однако «ПСЖ» отказался продавать защитника и теперь хочет подписать с ним долгосрочное соглашение на улучшенных условиях.

Маркиньюс перешел в «ПСЖ» в 2013 году из «Ромы». В нынешнем сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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