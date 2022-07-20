«ПСЖ» хочет купить защитника «Лейпцига»
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Лейпцига» Норди Мукиеле, сообщает журналист Адриен Гренье.
Футболист «быков» является одной из главных целей для спортивного директора парижан Луиса Кампоса.
Отмечается, что сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье уже дал добро на переход.
Контракт 24-летнего француза с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.
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|Монако
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4
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7
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10
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13
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14
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15
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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