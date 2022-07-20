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Сегодня, 16:09

«ПСЖ» хочет купить защитника «Лейпцига»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Лейпцига» Норди Мукиеле, сообщает журналист Адриен Гренье.

Футболист «быков» является одной из главных целей для спортивного директора парижан Луиса Кампоса.

Отмечается, что сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье уже дал добро на переход.

Контракт 24-летнего француза с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года.

ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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