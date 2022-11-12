«ПСЖ» хочет купить 15-летнего хорватского защитника Вушковича

«ПСЖ» намерен приобрести центрального защитника хорватского «Хайдука» Луку Вушковича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, представители французского клуба уже вступили в переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что «ПСЖ» предлагает за 15-летнего хорвата четыре миллиона евро плюс один миллион евро в качестве бонуса.

В нынешнем сезоне юниорского чемпионата Хорватии и молодежной Лиги чемпионов Вушкович сыграл 11 матчей, в которых забил три мяча. В октябре этого года защитник сыграл в трех матчах за сборную Хорватии до 17 лет, забив гол в ворота шведской национальной команды.