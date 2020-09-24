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«ПСЖ» хочет арендовать Рюдигера

08:28
Антонио Рюдигер. Фото AFP
Антонио Рюдигер. Фото AFP
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«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, парижане хотят арендовать 27-летнего немца, который выпал из состава лондонской команды. Ранее появлялась информация об интересе к защитнику со стороны «Барселоны».

В сезоне-2020/21 Рюдигер ни разу не появлялся на поле в составе «Челси», в двух из трех матчей нового сезона футболист оказывался вне заявки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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