«ПСЖ» хочет арендовать Рюдигера

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, парижане хотят арендовать 27-летнего немца, который выпал из состава лондонской команды. Ранее появлялась информация об интересе к защитнику со стороны «Барселоны».

В сезоне-2020/21 Рюдигер ни разу не появлялся на поле в составе «Челси», в двух из трех матчей нового сезона футболист оказывался вне заявки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.